



В Израиле обнаружена 2500-летнюю расписка времен правления отца царя Пурима

Путешественник в районе Иудейской низменности Израиля недавно обнаружил черепок глиняной посуды возрастом 2500 лет, на котором написано имя персидского царя Дария Великого, отца царя Артаксеркса. Как сообщило в среду Управление древностей Израиля, это первая находка надписи с именем Дария I в Израиле, пишет The Times of Israel.



Место находки, древний город Лахиш, был процветающим городом и крупным административным центром 2500 лет назад. Считается, что надпись является квитанцией о получении или отгрузке товаров.



На глиняном черепке, который использовался в качестве поверхности для письма, есть арамейская надпись “24 год Дария”, датируемая 498 годом до нашей эры. Дарий I правил с 522 по 486 год до н. э., в это время Персидская империя занимала большую часть древнего мира. Но до сих пор в Израиле не было найдено никаких письменных свидетельств правления Дария.



Путешественник Эйлон Леви, советник президента Ицхака Герцога по международным СМИ, в декабре прошлого года прогуливался по Тель-Лахишу, когда подобрал камень со странными отметинами на нем. Когда он пригляделся, то увидел, что это был кусок керамики с царапинами, на котором можно было писать.



“Сразу, когда я взял его в руки, я подумал, что это шутка. Я подумал, что это не может быть правдой, такого не бывает с людьми, когда они просто гуляют”, — сказал Леви.



Саар Ганор из Управления древностей Израиля, курирующий раскопки в Тель-Лахише, встретился с Леви в резиденции президента и взял черепок для дальнейшего исследования. После сканирований и лабораторных испытаний было установлено подлинность черепка.



Леви нашел остракона в руинах здания персидской королевской администрации в Тель-Лахише, которое впервые было раскопано в 1930 году и на протяжении десятилетий принимало у себя сотни археологов. Археологи полагают, что остракон мог быть административной запиской, такой как квитанция за товары или их отгрузку.



“Как ни странно, [осколок] был рядом с деревянной беседкой, построенной для посетителей. Это было прямо там, прямо у всех под носом все это время”,- сказал Леви.

