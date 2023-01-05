Новости » Наука и Технологии
В Израиле нашли жетон шотландского солдата 1940-х годов
05.01.2023 13:17 Ольга Белозерова

В Израиле нашли жетон шотландского солдата 1940-х годов

Жетон шотландского солдата 1940-х годов найден в Израиле, в ходе поисков исторических артефактов недалеко от северного города Хадера, которые проводились добровольцами.

Об этом сообщает Ynet.

Жетон принадлежал шотландскому солдату по имени лейтенант Джеймс Кларк, командиру пехоты, который служил в Палестине под британским мандатом в 1940-х годах. Его батальон дислоцировался в северном городе Атлит.

"На нем отпечатано так много информации, в том числе идентификационный номер солдата, имя и подразделение, в котором он служил, его воинское звание и даже его религия. Подразделение Кларка служило поблизости и он, по-видимому, потерял свой жетон, прогуливаясь по пляжу", - рассказал Ган Эрез, владелец компании по производству металлодетекторов.

Жетон нашел Нетанель Фархи, который намерен отыскать семью солдата. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы