



В Израиле нашли жетон шотландского солдата 1940-х годов

Жетон шотландского солдата 1940-х годов найден в Израиле, в ходе поисков исторических артефактов недалеко от северного города Хадера, которые проводились добровольцами.



Об этом сообщает Ynet.



Жетон принадлежал шотландскому солдату по имени лейтенант Джеймс Кларк, командиру пехоты, который служил в Палестине под британским мандатом в 1940-х годах. Его батальон дислоцировался в северном городе Атлит.



"На нем отпечатано так много информации, в том числе идентификационный номер солдата, имя и подразделение, в котором он служил, его воинское звание и даже его религия. Подразделение Кларка служило поблизости и он, по-видимому, потерял свой жетон, прогуливаясь по пляжу", - рассказал Ган Эрез, владелец компании по производству металлодетекторов.



Жетон нашел Нетанель Фархи, который намерен отыскать семью солдата.