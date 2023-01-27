



В Израиле нашли способ продлевать свежесть продуктов

Израиль имеет заслуженную репутацию лидера инновационных высоких технологий, в том числе в растущем секторе сельскохозяйственных технологий.



Так, стартап Microbiome Pro продлевает срок службы свежих фруктов и овощей по всей цепочке поставок с целью значительного сокращения количества выбрасываемых свежих продуктов, сообщает Ynet.



В рамках стартапа найден способ продлить срок годности продукта, устраняя источник его порчи, будь то плесень, микробы или другие патогены.



Стартап Microbiome Pro использует натуральный пробиотический раствор для предотвращения порчи и продления срока годности фруктов и овощей до 100%. Раствор состоит из 7-9 "хороших" видов бактерий, конкурирующих с вредными патогенами, которые процветают на свежих продуктах. Эти полезные бактерии потребляют питательные вещества и пространство, на которых процветают вредные организмы, создавая долговременную защиту от плесени, патогенов и грибков.



Запатентованная "зеленая" инновация Microbiome Pro продлевает срок годности свежих продуктов в контейнерах для хранения, складах, холодильных камерах и по всей цепочке поставок после сбора урожая. Это революционный шаг к экономии огромного количества продуктов питания во всем мире и сокращению непомерных финансовых потерь.