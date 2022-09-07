



В Израиль вернули редчайший папирус эпохи Первого Храма



Израильские СМИ сообщают об успешном завершении операции управления древностей по возвращению в страну редчайшего документа эпохи Первого Храма.



Дело началось в 2018 году, после смерти известной исследовательницы древней ивритской письменности доктора Ады Ярдани. Манускрипт, над которым она работала,и который не успела закончить, был передан профессору Шмуэлю Ахитову. К своему удивлению, он обнаружил в нем фотокопию неизвестного ему древнего папируса, написанного на иврите.



Профессор Ахитов мобилизовал отдел по предотвращению грабежей управления древностей с целью установления местоположения папируса. Выяснилось, что в 1965 году он был вывезен из Иерусалима гражданкой США. Она получила его в подарок во время визита в музей Рокфеллера в Иерусалиме от куратора музея Йосефа Саада и известного дельца из Бейт-Лехема, специализировавшегося на древностях Святой Земли. Сын женщины, получивший папирус в наследство, живет в штате Монтана.



Документ называется “Папирус Ишмаэль” и стал третьим подобного рода документом в собственности Израиля. Если от периода Второго Храма сохранились тысячи подобных фрагментов, то от периода Первого Храма известны только три. Папирус является неким видом инструкций для получателя.



Владельца папируса пригласили в лабораторию управления древностей в Иерусалиме. По завершении визита, осознав важность документа для науки и для Израиля, он передал папирус управлению древностей.



