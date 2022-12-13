



В Иудейской пустыне обнаружены 2200-летние монеты периода Маккавеев

Монеты, относящиеся ко времени, предшествовавшему восстанию Маккавеев около 2200 лет назад, были обнаружены в пещерах Вади Мураабат в Нахаль Дарге в мае этого года во время раскопок в пещерах Иудейской пустыни.



Раскопки проводились Управлением древностей Израиля IAA в сотрудничестве с Министерством Иерусалима и наследия. Среди множества находок в одной из пещер был обнаружен древний деревянный ящик.



В ящике археологи обнаружили 15 серебряных монет, каждая из которых была защищена слоем шерстяной ткани. IAA сообщило, что найденные тетрадрахмы была отчеканены Птолемеем VI, царем Египта, в 176–170 годах до н.э. На одной из монет была рукописная гравировка имени “Шалмай” по-арамейски.



Подчеркнув уникальный характер находки, доктор Эйтан Кляйн из IAA добавил, что это “первое четкое археологическое свидетельство того, что в пещерах Иудейской пустыни действовали еврейские повстанцы или беженцы перед восстанием Маккавеев”.



Восстание длилось с 160 по 167 г. до н.э., но считается, что официально оно закончилось в 134 г. до н.э., когда Маккавеи получили независимость.



Восстание Маккавеев лежит в основе еврейского праздника Ханука, который празднует победу Маккавеев над империей Селевкидов.