



В Иудейской пустыне найдены серебряные монеты: находка библейского масштаба

Согласно недавнему заявлению Управления древностей Израиля, группа археологов обнаружила тайник с 15 серебряными монетами в пещере Иудейской пустыни. Эти монеты могут представлять собой первое свидетельство историй, изложенных в Книге Маккавеев.



В Книге Маккавеев записана история о группе, возглавившей восстание против царя Селевкидов Антиоха IV Епифана после того, как он запретил еврейские обычаи. История гласит, что повстанцы бежали в Иудейскую пустыню, где они спрятали свое имущество.



Во время раскопок исследователи обнаружили небольшой деревянный ящик, спрятанный в пещере. Открыв его, археологи обнаружили под грязью и камнями пурпурную ткань, а под ней тайник с монетами. Исследователям определили, что монеты отчеканены Птолемеем VI и датируются между 175 и 171 годами до нашей эры, всего за несколько лет до начала восстания Маккавеев.



“Интересно попытаться представить человека, который убежал в пещеру и спрятал здесь свое личное имущество, намереваясь вернуться, чтобы забрать его. Человек, вероятно, погиб и не смог вернуться, чтобы забрать свое имущество, которое осталось здесь на 2200 лет, пока мы его не нашли, – сказал Эйтан Кляйн, один из исследователей, участвовавших в раскопках.



Теперь, более двух тысячелетий спустя, найденные монеты открывают окно в прошлое и дают возможность лучше изучить наших предков.