В Италии создали батарейку из миндаля и золота для медицинских исследований
Инженеры из Милана создали батарейку из съедобных компонентов, которую можно проглатывать. Об этом пишет Euronews.
Устройство состоит из миндаля, водорослей, каперсов, активированного угля, сусального золота и пчелиного воска. Компоненты полностью перевариваются без рисков для здоровья.
Батарейка может питать медицинское оборудование, которое нужно проглатывать: камеры, биосенсоры, системы доставки лекарств.
“Ядро устройства содержит пару электродов. Чтобы оно работало, мы используем два материала, две молекулы. Для анода мы используем рибофлавин – витамин, который можно найти в миндале, а для катода – кверцетин, содержащийся в каперсах”, – объяснил координатор проекта.
Прототип съедобной батареи работает при напряжении 0,65 В, которое не способно нанести вред человеку. Аккумулятор подает 48 микроампер в течение 12 минут. Этого хватит для питания небольшого светодиода либо схожей электроники.
Сейчас инженеры пытаются увеличить емкость батареи и снизить ее до размеров таблетки, чтобы ее было легче проглотить.
Primo prototipo al mondo di #batteria #commestibile.— IIT (@IITalk) April 13, 2023
Nasce dal team di Mario Caironi, @CaironiPME, e potrà avere applicazioni nel #monitoraggio della #qualità dei cibi, negli strumenti di #diagnostica della #salute del corpo, e in futuri #robotedibili.https://t.co/nTjRDJaCrX