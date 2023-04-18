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В Италии создали батарейку из миндаля и золота для медицинских исследований
18.04.2023 04:37 Наталья Богинская

В Италии создали батарейку из миндаля и золота для медицинских исследований

Инженеры из Милана создали батарейку из съедобных компонентов, которую можно проглатывать. Об этом пишет Euronews.

Устройство состоит из миндаля, водорослей, каперсов, активированного угля, сусального золота и пчелиного воска. Компоненты полностью перевариваются без рисков для здоровья. 

Батарейка может питать медицинское оборудование, которое нужно проглатывать: камеры, биосенсоры, системы доставки лекарств.

“Ядро устройства содержит пару электродов. Чтобы оно работало, мы используем два материала, две молекулы. Для анода мы используем рибофлавин – витамин, который можно найти в миндале, а для катода – кверцетин, содержащийся в каперсах”, – объяснил координатор проекта.

Прототип съедобной батареи работает при напряжении 0,65 В, которое не способно нанести вред человеку. Аккумулятор подает 48 микроампер в течение 12 минут. Этого хватит для питания небольшого светодиода либо схожей электроники.

Сейчас инженеры пытаются увеличить емкость батареи и снизить ее до размеров таблетки, чтобы ее было легче проглотить.

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