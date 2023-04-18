



В Италии создали батарейку из миндаля и золота для медицинских исследований

Инженеры из Милана создали батарейку из съедобных компонентов, которую можно проглатывать. Об этом пишет Euronews.



Устройство состоит из миндаля, водорослей, каперсов, активированного угля, сусального золота и пчелиного воска. Компоненты полностью перевариваются без рисков для здоровья.



Батарейка может питать медицинское оборудование, которое нужно проглатывать: камеры, биосенсоры, системы доставки лекарств.



“Ядро устройства содержит пару электродов. Чтобы оно работало, мы используем два материала, две молекулы. Для анода мы используем рибофлавин – витамин, который можно найти в миндале, а для катода – кверцетин, содержащийся в каперсах”, – объяснил координатор проекта.



Прототип съедобной батареи работает при напряжении 0,65 В, которое не способно нанести вред человеку. Аккумулятор подает 48 микроампер в течение 12 минут. Этого хватит для питания небольшого светодиода либо схожей электроники.



Сейчас инженеры пытаются увеличить емкость батареи и снизить ее до размеров таблетки, чтобы ее было легче проглотить.