



В Италии обнаружены уникальные бронзовые статуи древнеримской эпохи

В термальных ваннах итальянской Тосканы археологи обнаружили более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй времен Римской империи. Эксперты считают находку сенсационной.



Находка была обнаружена на вершине холма в городе Сан-Кашано-деи-Баньи, что расположен в 160 километрах севернее Рима, где с 2019 года ведутся археологические исследования древних купален.



“Статуи являются одними из самых замечательных открытий “в истории древнего Средиземноморья”, – заявил представитель итальянского министерства культуры.



Доцент Сиенского Университета Якопо Таболли, координирующий раскопки, сообщил, что найденные статуи, изображающие Гигиею, Аполлона и других греко-римских божеств, использовались для украшения святилища и датируются периодом между II веком и I веком нашей эры, временем “великих преобразований в древней Тоскане”.



“Статуи были покрыты почти 6000 бронзовыми, серебряными и золотыми монетами, а горячие мутные воды Сан-Кашано помогли сохранить их “почти такими, какими они были в день погружения. Мы обнаружили 24 большие статуи, а также несколько статуэток меньшего размера, и отметил, что они были сделаны из бронзы, а не из терракоты”, – добавил Таболли.



Министерство культуры Италии сообщило, что статуи были доставлены в реставрационную лабораторию в соседнем Гроссето, но в конечном итоге будут выставлены в новом музее в Сан-Кашано.