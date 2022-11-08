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В Италии нашли уникальные артефакты
08.11.2022 16:17 Алина Груднева

В Италии нашли уникальные артефакты

В Италии археологи нашли десятки уникальных статуй, выполненных из бронзы. 

 
По данным Reuters, редкую находку они сделали в термальных ваннах на холме города Сан-Кашано-дей-Баньи в Тоскане.
 
Древние статуи отлично сохранились. По мнению ученых, они были созданы в древнеримские времена, примерно 2300 лет назад. Есть предположение, что, они украшали святилище. 
 
"Это очень важная, исключительная находка", — отметил доцент Университета для иностранцев в Сиене Якопо Таболли.

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