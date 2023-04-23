



В Испании обнаружены изображения представителей затерянной цивилизации Тартесса

Археологи сделали поразительное открытие во время раскопок на тартесской стоянке Касас-дель-Туруньуэло в Гуаренья, Бадахос. Группа ученых из Института археологии, объединенного центра Высшего совета по научным исследованиям CSIC, объявила, что они раскопали на Пиренейском полуострове пять фигуративных рельефов, датированных пятым и четвертым веками до нашей эры. Два из них изображают женские фигуры, украшенные серьгами, типичными для тартесских ювелиров. Были обнаружены и другие фрагменты рельефов, один из которых изображал воина в шлеме.



Эта локация известна раскопками огромного двухэтажного здания возрастом 2500 лет.



Это новое открытие важно, потому что рельефы изображают человеческие лица, а не представляют божества в виде животных, растений или священных камней, как принято в культуре Тартесса. Находка открывает новые стороны культуры Тартесса, которая до этого считалась аниконической.



Участок в Касас-дель-Туруньуэло является наиболее хорошо сохранившимся зданием в западном Средиземноморье, что позволяет изучать методы строительства и архитектурные решения, которые ранее не были задокументированы в тартесских памятниках. Состояние сохранности этого места поразительно – глинобитные пьедесталы высотой до пяти метров для массовых жертвоприношений, являются крупнейшими из известных в западном Средиземноморье.



Ожидается, что удивительная сохранность этой локации и сделанные там открытия значительно улучшат понимание древней цивилизации.