



В Иране стартуют масштабные учения беспилотников

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения с участием 150 беспилотных летательных аппаратов.

Мероприятие состоится в среду, 24 августа.

По данным местных СМИ, таким образом, Тегеран намерен продемонстрировать свою "мощь".

"Точность и мощность оружия, возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников — это то, что будет проверяться и оцениваться в ходе этих учений", — сказал заместитель координатора вооруженных сил адмирал Хабиболла Сайяри.

Сколько по времени продлятся учения, не уточняется.

"Это лишь часть беспилотной мощи армии Ирана, которая выполняет операции в различных разведывательных, наблюдательных и боевых целях", — отметил Сайяри.

Учения будут проходить на территории "от теплых вод Персидского залива и Оманского моря на юге до восточной, западной, северной и центральной частей страны".