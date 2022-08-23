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В Иране стартуют масштабные учения беспилотников
23.08.2022 21:31 Алина Груднева

В Иране стартуют масштабные учения беспилотников

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения с участием 150 беспилотных летательных аппаратов.

 
Мероприятие состоится в среду, 24 августа.
 
По данным местных СМИ, таким образом, Тегеран намерен продемонстрировать свою "мощь".
 
"Точность и мощность оружия, возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников — это то, что будет проверяться и оцениваться в ходе этих учений", — сказал заместитель координатора вооруженных сил адмирал Хабиболла Сайяри.
 
Сколько по времени продлятся учения, не уточняется.
 
"Это лишь часть беспилотной мощи армии Ирана, которая выполняет операции в различных разведывательных, наблюдательных и боевых целях", — отметил Сайяри.
 
Учения будут проходить на территории "от теплых вод Персидского залива и Оманского моря на юге до восточной, западной, северной и центральной частей страны".

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