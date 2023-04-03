



В Иерусалиме впервые покажут 1800-летние реликвии

В понедельник золотые украшения, обнаруженные в ходе прошлых раскопок в погребальных пещерах в Иерусалиме, будут впервые представлены публике на 48-м археологическом конгрессе, организованном Управлением древностей Израиля, Израильским исследовательским обществом и Израильской археологической ассоциацией. Конгресс пройдет в Национальном кампусе археологии Израиля Джея и Джини Шоттенштейн, который сейчас открыт в Иерусалиме.



В ходе нового исследования были обнаружены остатки свинцового гроба, обнаруженного на горе Скопус, в котором хранились драгоценности, в том числе золотые серьги, заколка для волос, золотой кулон и золотые бусы, бусы из сердолика и стеклянная бусина.



Драгоценности были обнаружены в 1971 году при раскопках, проведенных Яэль Адлер из Департамента древностей Израиля, но не были опубликованы.



Доктор Айелет Даян, Айелет Грубер и доктор Юваль Барух из Управления древностей Израиля, проводившие исследование драгоценностей, считают, что очень ценные предметы с символами Луны, римской богини Луны, также сопровождали девушек в их жизни, а после смерти их хоронили вместе с ними, чтобы продолжать защищать их в загробной жизни.



Согласно их исследованиям, две похожие золотые серьги были обнаружены в ходе других раскопок, проведенных профессором Вассилиосом Цаферисом по поручению Департамента древностей на Елеонской горе в 1975 году: украшения, в том числе серьги, цепочка с подвеской -луной и шпилька.

Эти украшения известны в римском мире и характерны для захоронений молодых девушек, что, возможно, свидетельствует о людях, которые были захоронены в этих местах.



Позднеримский Иерусалим, переименованный в Элию Капитолину, имел смешанное население, которое прибыло в город после разрушения Иерусалимского храма и эвакуации еврейского населения.



В городе поселились люди из разных частей Римской империи, принесшие с собой различный набор ценностей, верований и ритуалов. Языческий культ нового населения города был богат и разнообразен, включая богов и богинь, в том числе культ лунной богини Луны.



