



В Гватемале нашли руины сотен поселений майя

В Гватемале археологи обнаружили остатки множества городов майя, обитавших в этом регионе больше 1000 лет назад.



Давно потерянная городская сеть охватывала почти 1000 поселений на площади 650 квадратных миль, сообщает журнал Vice.



Поселения были связаны обширной системой дамб, которую удалось обнаружить благодаря технологии LiDAR.



Технология помогла обнаружить, в том числе, десятки площадок для игры в мяч и сложную систему управления водными ресурсами каналов и водохранилищ.