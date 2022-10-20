



В гробнице царя Давида обнаружено граффити средневековых рыцарей

Фрагмент граффити с именем рыцаря Адриана фон Бубенберга вместе с гербом его семьи был обнаружен на стене гробницы царя Давида на горе Сион в столице Израиля Иерусалиме, сообщило в четверг Управление древностей Израиля (IAA).



Найденные в рамках исследовательского проекта IAA по документированию надписей паломников, исследователи обнаружили граффити с именем швейцарского дворянина, которого прозвали Рыцарем Гроба Господня после его паломничества в Иерусалим в 1466 году.



Фактически, в ходе проекта IAA было обнаружено более 40 надписей, принадлежащих как христианским, так и мусульманским паломникам, на нескольких языках.



Результаты исследований IAA были оглашены на конференции "Новые археологические исследования в Иерусалиме и его окрестностях", организованной совместно с Еврейским университетом Иерусалима и Тель-Авивским университетом в среду.



Бубенберг, родившийся в 1424 году, был назван швейцарским национальным героем за военные завоевания по всей Европе, в частности, в битве при Морате в рамках Бургундских войн 15 века.



Он умер в 1479 году и был похоронен в Бернском соборе, де-факто столице Швейцарии Берне, где он был мэром в течение трех отдельных сроков.



Бронзовый памятник с изображением фон Бубенберга можно найти в старом городе швейцарской столицы, на площади Бубенбергплац, названной в честь средневекового дворянина.



Руководители проекта IAA Михаил Чернин и Шай Халеви пояснили, что "в мамлюкский период управления Землей Израиля комплекс зданий, примыкающий к традиционной гробнице царя Давида, принадлежал монахам францисканского католического ордена.



"Здание служило монастырем и общежитием для западных паломников, оставивших свой след на стенах", — сказали Чернин и Халеви, отметив также, что "разработанные сегодня технологические методы позволяют читать сильно стершиеся надписи".



В этих технологиях используется мультиспектральная фотография. Используя различные длины волн, невидимые человеческому глазу, можно увидеть эти древние надписи, которые стерлись и выцвели за прошедшие столетия.



"Верующие, паломники и посетители, стремящиеся установить контакт с освященным Иерусалимом, оставили следы, которые исследователи IAA ежедневно выявляют и документируют", — добавил Эли Эскусидо, директор IAA.



"Все эти древние свидетельства составляют завораживающую картину. Исследования, проводимые в Иерусалиме, охватывают религии и культуры всего мира".

