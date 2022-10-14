



В Греции нашли уникальный древний храм

В Южной Греции археологи нашли уникальный древний храм Самианского Посейдона.

По данным Artnet, об этом сооружении писал древнегреческий писатель Страбон.

Храм датируется периодом греческой архаики от 700 до 480 года до н.э. О нем было упоминание в энциклопедическом сборнике Географика, который писатель закончил около 20 года до н.э.

Ученые уже раскопали участки фундамента шириной 9,4 метра. Каменные стены, по оценкам, толщиной в 0,8 метра.

"Вытянутое большое здание не может быть ничем иным, как храмом архаической Греции, расположенным на месте святилища Посейдона, скорее всего, посвященным самому богу", - отметили археологи.