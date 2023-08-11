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В Google-документах появится функция цифровой подписи
11.08.2023 03:34 Наталья Богинская

В Google-документах появится функция цифровой подписи

Техгигант объявил о запуске новой функции eSignature в Docs и Drive. Пока что она доступна только для пользователей Workspace Individual в beta-версии, но впоследствии будет расширена для всех, говорится в блоге Google.

Документы можно будет подписывать сразу в Google-документах. Загрузка дополнительных приложений или регистрация не потребуется. Для этого в документ нужно будет только добавить специальное поле.

Также в компании анонсировали, что к концу 2023 г. добавят еще несколько полезных обновлений:

  • аудиторский след — все исполненные контракты будут автоматически содержать отчет об аудите;
  • мультиподписчик – возможность запрашивать подпись от нескольких пользователей сразу;
  • возможность запрашивать электронную подпись от пользователей, не имеющих Gmail;
  • e-подпись на PDF-файлах.

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