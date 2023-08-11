



В Google-документах появится функция цифровой подписи

Техгигант объявил о запуске новой функции eSignature в Docs и Drive. Пока что она доступна только для пользователей Workspace Individual в beta-версии, но впоследствии будет расширена для всех, говорится в блоге Google.



Документы можно будет подписывать сразу в Google-документах. Загрузка дополнительных приложений или регистрация не потребуется. Для этого в документ нужно будет только добавить специальное поле.



Также в компании анонсировали, что к концу 2023 г. добавят еще несколько полезных обновлений: