



В Gmail появилась функция перевода сообщений

Американская корпорация Google объявила о добавлении нативного переводчика в мобильное приложение службы электронной почты Gmail. Эта функция поможет пользователям читать и понимать разговор на любом языке, пишет УНН.



"На протяжении многих лет наши пользователи удобно переводили электронные письма в Gmail на более чем 100 языков. С сегодняшнего дня, мы рады объявить об интеграции родного перевода в программу Gmail для мобильных устройств, которая позволит вам легко общаться на многих языках", - говорится в сообщении компании.



Отмечается, что на решение добавить переводчик в мобильное приложение повлияли конечные потребители. Всплывающее сообщение о переводе появится, если язык содержимого сообщения отличается от "Языка отображения Google.com Mail" в настройках учетной записи пользователя. Также можно выбрать, чтобы Gmail всегда переводил или никогда не переводил определенные языки.



Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать опцию "Перевести" в верхней части электронного письма. Если вы ее отклоните, она появится снова в следующий раз, когда язык содержимого электронного письма не будет совпадать с параметром "Язык отображения Google.com Mail".



Также можно отключить эту настройку, приняв подсказку "Не переводить [язык] снова", которая появляется, когда вы закрываете всплывающее окно, или выбрав "Не переводить [язык] снова" в меню настроек перевода. Если пользователь отказался от перевода или система не обнаружила другой язык, можно вручную перевести сообщение с помощью меню с тремя точками.

