



В Германии впервые церковную службу провел искусственный интеллект

Сотни немецких протестантов посетили церковную службу, которая была почти полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Чат-бот ChatGPT провел в земле Бавария 40-минутное богослужение, на котором были молитвы, пение, проповеди и благословения для более чем 300 верующих.



Искусственный интеллект был "воплощен" аватаром темнокожего пастора на огромном экране над алтарем, пишет The Associated Press.



"Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам как первый искусственный интеллект на съезде протестантов в этом году в Германии", - сказал аватар монотонным голосом.



Авторами идеи такой службы стали компания ChatGPT и Йонас Зиммерляйн - богослов и философ из Венского университета.



"Я задумал эту службу - но на самом деле я скорее аккомпанировал ей, так как около 98% идет от машины. В результате получилась достаточно солидная церковная служба", - рассказал 29-летний Зиммерляйн.



У людей, пришедших на службу, была разная реакция. Кто-то подпевал и снимал событие на телефон, а некоторые отказывались произносить религиозные слова вместе с аватаром.



54-летняя Хайдерозе Шмидт сказала журналистам, что сначала была взволнована и заинтересована, но потом богослужение все больше "отталкивало ее".



"В нем не было ни сердца, ни души. Аватары не показывали никаких эмоций, не имели языка тела и говорили так быстро и монотонно, что мне было очень трудно сосредоточиться на том, что они говорили. Но, возможно, для молодого поколения, которое выросло со всем этим, все иначе", - прокомментировала Шмидт.



Необычная служба стала одним из сотен мероприятий на съезде протестантов Deutscher Evangelischer Kirchenta (Ассамблеи немецкой Евангелической церкви) в двух баварских городах. Богослужение вызвало настолько большой интерес, что люди выстроились в длиннющую очередь еще за час до его начала.