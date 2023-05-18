



В Германии построят крупнейшее здание, напечатанное на 3D-принтере – видео

В Гейдельберге построят центр обработки данных, который станет крупнейшим зданием в Европе, напечатанным на 3D-принтере. Об этом пишет New Atlas.



Дизайн здания опирается на эстетику 3D-печатной архитектуры – здание будет волнообразным и украшенным зелеными зонами. В интерьере разместится инфраструктура для облачных вычислений.



Europe's largest 3D printed building to be a data center https://t.co/yvS5txQbms pic.twitter.com/sxxPyUi72y — miindet (@miindet) May 16, 2023

BTP Impression #3D : Le plus grand bâtiment imprimé en 3D d'Europe voit le jour en Allemagne !

« Nous imprimons ce bâtiment de 55 m de long, 11 m de large et 9 m de haut en seulement 140 h de travail.

Tout cela se passe avec 2 personnes sur le chantier de construction » :… pic.twitter.com/PjZDWSw7vl — fabienne billat (@fadouce) May 14, 2023

Длина дата-центра составит 54 метра, ширина – 11 метров, а высота – 9 метров. Это сделает его самым большим 3D-печатным зданием в Европе. Центр строится с помощью принтера COBOD BOD 2, который использовался для печати двухэтажного здания 2020 года в Антверпене.В процессе сборки принтер слоями выдавливает из сопла цементовидную смесь, соблюдая чертеж и создавая основную оболочку строения. На печать дата-центра уйдет около 140 часов. Процесс осуществят только два специалиста, контролирующих, чтобы строительная смесь вовремя подавалась в машину.Когда 3D-принтер закончит свою работу, строители должны будут установить крышу, двери и проложить инженерные коммуникации. По словам Kraus Gruppe, здание будет пригодно для вторичной переработки, а выбросы CO2 от ее печати составят около 55 процентов от выделяемых при строительстве из обычного портландцемента.“Этот уникальный проект акцентирует внимание на двух ключевых преимуществах 3D-печатных строительных конструкций: скорость выполнения и свободу дизайна. Благодаря этому наша технология позволяет строить все – от экономических башен ветряных мельниц и недорогих многоквартирных домов в Африке до архитектурных офисных зданий в Германии”, – сказал Хенрик Лунд-Нильсен, основатель и генеральный директор COBOD.Ожидается, что проект будет завершен в июле.