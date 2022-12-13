



В Газе обнаружены более 60 гробниц римской эпохи

В воскресенье власти в Газе объявили об обнаружении более 60 гробниц в древнем захоронении, относящемся к римской эпохе.



Рабочие бригады ведут раскопки на этом месте с тех пор, как оно было обнаружено в январе прошлого года во время подготовки к жилищному проекту, финансируемому Египтом.



Хиям аль-Битар, исследователь из министерства древностей и туризма ХАМАСа, сообщает, что в общей сложности было идентифицировано 63 могилы. Набор костей и артефактов из одной гробницы датируется вторым веком.



Хотя древнее кладбище в настоящее время закрыто для посещения, строительство жилого комплекса продолжается, и это место окружено многоквартирными домами.



Газа известна своей богатой историей, проистекающей из ее расположения на древних торговых путях между Египтом и Левантом.



Также недавно в Иудейской пустыне обнаружены 2200-летние монеты периода Маккавеев.