



В Гарварде чат-бот будет преподавать компьютерные науки

Гарвардский университет объявил о внедрении нового учителя компьютерных наук, которым станет современный чат-бот. Об этом пишет thecrimson.com.



Начиная с этой осени, студентам, обучающимся на курсе “Компьютерные науки”, будет предложено использовать искусственный интеллект для исправления кода, предоставления отзывов об их проектах и ​​ответов на отдельные вопросы относительно сообщений об ошибках и незнакомых строк кода.



Гарвардский университет не будет использовать ChatGPT или GitHub Copilot , которые популярны среди программистов. Вместо этого Гарвард разработал собственную большую языковую модель, “бот CS50”, который будет “схожим по духу”, но сможет “сосредотачиваться на том, чтобы вести студентов к ответу, а не вручать его им”.