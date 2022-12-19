Новости » Наука и Технологии
В ФРГ пожаловались на проблемы с новым БМП
19.12.2022 03:30 Алина Груднева

В ФРГ пожаловались на проблемы с новым БМП

В Германии зафиксированы проблемы с боевыми машинами пехоты Puma, которые должны были в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

По данным Spiegel, в ФРГ стартовали учения с участием этих маши и танками Leopard. 

За восемь дней оперативная готовность 18 БМП упала до нуля. 

Согласно тексту письма командующего 10-й танковой дивизией, проблемы, в основном, возникли с электроникой.

По словам председателя оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, минобороны ФРГ должно экстренно выяснить причины неисправности машин и решить проблему.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы