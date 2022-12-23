



В Финляндии заработает завод по добыче урана

В Финляндии заработает единственный в Европе завод по добыче урана...



Terrafame сообщила, что летом 2024 года начнет добычу урана. Его будут поставлять за границу для дальнейшей переработки, после чего будут использовать в производстве ядерного топлива.



На территории завода Terrafame в финском муниципалитете Соткамо уже есть цех по изъятию урана, хотя и еще не введенный в эксплуатацию. Предполагается, что он начнет работать на полную мощность до 2026 года, когда добыча урана, по оценкам, составит около 200 тонн в год.