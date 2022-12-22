



В США одобрили краситель, который облегчит борьбу с раком

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA позволило использовать новый препарат Cytalux, который делает опухолевые клетки видимыми. Это упростит хирургам проведение операций.



Рак легких – одно из самых опасных онкологических заболеваний. Нередко его удается диагностировать только на поздних стадиях, когда опухоль уже распространилась очень широко. Поэтому для выявления рака легких пытаются использовать и искусственный интеллект, и даже собак с их сверхчувствительным обонянием.



Приблизительно в каждом пятом случае болезни опухоль остается достаточно локализованной, что позволяет прибегать к хирургическому вмешательству. Успех таких операций во многом зависит от точности, с которой врачам удается удалить злокачественные ткани. Если часть из них останется, опухоль может снова разрастаться, требуя нового лечения, а зачастую и нового хирургического вмешательства.



Для решения этой проблемы компания On Target Laboratories разработала препарат пафоалацианина ТМ Cytalux. Он вводится перед операцией пациенту и связывается с рецептором фолиевой кислоты альфа FRα. Раковые клетки производят эти белки особенно активно, поэтому они представляют собой мишени для многих видов противоопухолевой терапии. Лечебное действие вещество не оказывает, оно только светится под действием ИК-излучения.



Его свечение можно зафиксировать простой ИК-камерой, выводя изображение на монитор в операционной. Раковые клетки на таком рисунке ярко светятся, в отличие от обычных. Ориентируясь на нее, хирурги удаляют участки опухоли, которые могли бы пропустить, и при этом затрагивают ткани, которые следует сохранить.



В прошлом году Cytalux получил одобрение для использования в хирургии рака яичника. Тогда была проведена третья фаза клинических испытаний препарата в хирургии рака легких. Он показал, что повышает эффективность операций более 50%.

