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В Европе хотят создать киберщит
19.04.2023 14:30 Алина Груднева

В Европе хотят создать киберщит

Еврокомиссия предложила создать Европейский киберщит за 1,1 млрд евро для эффективного выявления киберугроз.

Уточняется, что он будет состоять из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности.

"Он будет поддерживать обнаружение и информирование об угрозах и инцидентах кибербезопасности, повышать готовность критически важных объектов, а также укреплять солидарность, согласованное управление кризисами и возможности реагирования в государствах-членах", - сказано в заявлении.

Уточняется, что Закон о киберсолидарности позволит сделать Европу более устойчивой перед киберугрозами.

"Это будет способствовать обеспечению безопасного и надежного цифрового ландшафта для граждан и предприятий, а также защите критически важных объектов и основных служб, таких как больницы и коммунальные службы", - добавили в Еврокомиссии.

Ранее ЕК отобрала три консорциума трансграничных оперативных центров безопасности, которые объединяют госорганы 17 стран-членов ЕС и Исландии. В будущем планируется создать резерв кибербезопасности ЕС.

Такие меры предпринимаются на фоне предупреждения от Агентства по киберзащите британского правительства о растущей угрозе кибератак на объекты критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.
 

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