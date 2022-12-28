



В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств

В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств USB Type-C...



В течение двух лет - до 28 декабря 2024 года - большинство гаджетов (планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные игровые консоли, портативные колонки, электронные ридеры, клавиатуры, мышки, портативные навигационные системы) в ЕС должны заряжаться через порт USB Type-C.



А вот ноутбуки должны перейти на этот стандарт к 28 апрелю 2026 года, пишет POLITICO.



ЕС с 2025 года планирует расширять категорию устройств, на которые распространяется это правило, каждые 5 лет. Сделано это с целью уменьшить электронные отходы.