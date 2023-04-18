



В ЕС бьют тревогу из-за быстрого развития ИИ и его угрозы человечеству

Европейские законодатели призвали мировых лидеров провести саммит, в ходе которого нужно найти способы контролировать разработку передовых систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.



Уточняется, что ИИ развиваются быстрее, чем ожидалось.



О необходимости организовать саммит президента США и главу Еврокомиссии сказали 12 депутатов Европарламента, работающие над законодательством ЕС относительно этой технологии.



По их словам, компании, развивающие ИИ, должны быть более ответственными, поскольку данная технология может распространять дезинформацию с беспрецедентной скоростью и "превзойти числом, перехитрить или даже заменить" людей.



Что примечательно, в Европарламенте заявили, что не согласны с "паникерскими" заявлениями относительно искусственного интеллекта.



"Тем не менее, мы согласны с основной идеей этого письма: в связи с быстрым развитием мощного ИИ мы видим необходимость в значительных политических действиях", — ответили в Европарламенте.

