



В Египте обнаружены четыре новые гробницы фараонов и мумия

Египет в четверг открыл четыре гробницы сановников фараонов и мумию возрастом более 4000 лет в Саккаре недалеко от Каира. Это последнее из открытий, о которых с большой помпой объявила страна, стремящаяся вернуть туристов. Коллекцию статуй фараонов продемонстрировали во время пресс-конференции в некрополе Саккары 26 января 2023 года.



Именно в некрополе Саккары, известном знаменитой ступенчатой пирамидой фараона Джесера, археологи обнаружили эти гробницы, запечатанные во времена 5-й и 6-й династий, между 2500 и 2100 годами до нашей эры.



"Эти глубокие полости, украшенные красочными сценами повседневной жизни, служили местом последнего упокоения Хнумджедефа, верховного жреца фараона Уанаса, чья украшенная пирамида находится неподалеку, Мери, хранителя царских секретов, Месси, верховного жреца фараона Пепи I, и Фетека, писаря и судьи", — рассказал египетский археолог Захи Хавасс.



Во время раскопок на глубине 15 метров археологи обнаружили известняковый саркофаг в точно таком же состоянии, в каком его оставили древние египтяне 4 300 лет назад".



Когда они открыли его, то обнаружили мумию, покрытую золотом, "одну из самых старых и лучше всего сохранившихся в Египте, не считая царских мумий.



Некрополь Саккара, расположенный чуть более чем в 15 километрах к югу от знаменитых пирамид на плато Гиза, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку пирамида Джосера, построенная около 2700 года до н.э. архитектором Имхотепом, считается одним из древнейших памятников на поверхности земного шара.



Во вторник Каир объявил об обнаружении в этом южном городе, Фивах фараонов, останков "целого римского города", датируемого первыми веками после Иисуса Христа.