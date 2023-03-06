



В Египте найдена статуя сфинкса, вероятно изображающая римского императора

Археологи раскопали статую, похожую на сфинкса, и остатки святилища в древнем храме на юге Египта, сообщают специалисты по древностям.



Артефакты были найдены в храме Дендера в провинции Кена, в 450 км к югу от Каира, говорится в заявлении Министерства древностей.



Археологи полагают, что улыбающееся лицо статуи может принадлежать римскому императору Клавдию, который распространил власть Рима на Северную Африку между 41 и 54 годами нашей эры, говорится в сообщении министерства.



Археологи проведут дополнительные исследования надписи на каменном основании статуи, что может дать больше информации о том, кого изобразили в образе сфинкса и о том кому поклонялись в найденном святилище.



Размеры находки намного скромнее известного Великого Сфинкс в комплексе пирамид Гизы, высота которого составляет 20 метров.



Археологи также нашли каменную плиту римской эпохи с демотическими и иероглифическими надписями.



Такие открытия обычно рекламируются египетским правительством в надежде привлечь больше туристов, что является важным источником иностранной валюты для нуждающейся в деньгах североафриканской страны.

