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В Египте найдена статуя сфинкса, вероятно изображающая римского императора
06.03.2023 17:13 Евгения Маркова

В Египте найдена статуя сфинкса, вероятно изображающая римского императора

Археологи раскопали статую, похожую на сфинкса, и остатки святилища в древнем храме на юге Египта, сообщают специалисты по древностям.

Артефакты были найдены в храме Дендера в провинции Кена, в 450 км к югу от Каира, говорится в заявлении Министерства древностей.

Археологи полагают, что улыбающееся лицо статуи может принадлежать римскому императору Клавдию, который распространил власть Рима на Северную Африку между 41 и 54 годами нашей эры, говорится в сообщении министерства.

Археологи проведут дополнительные исследования надписи на каменном основании статуи, что может дать больше информации о том, кого изобразили в образе сфинкса и о том кому поклонялись в найденном святилище. 

Размеры находки намного скромнее известного Великого Сфинкс в комплексе пирамид Гизы, высота которого составляет 20 метров.

Археологи также нашли каменную плиту римской эпохи с демотическими и иероглифическими надписями.

Такие открытия обычно рекламируются египетским правительством в надежде привлечь больше туристов, что является важным источником иностранной валюты для нуждающейся в деньгах североафриканской страны.
 

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