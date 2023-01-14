



В египетском городе Луксор раскопали древнюю гробницу

Археологи раскопали древнюю гробницу в южном египетском городе Луксор, известном своими сокровищами времен фараонов.



Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что египетско-британская миссия обнаружила царскую гробницу в древнем месте на западном берегу реки Нил в Луксоре. Об этом сообщает Associated Press.



Гробница находится в 650 километрах от Каира. Первоначальные исследования показывают, что гробница, по-видимому, принадлежит 18-й династии фараонов Египта, которая существовала с 1550 г. до н.э. по 1292 г. до н.э.