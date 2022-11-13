



В дюнах ОАЭ найден древний христианский монастырь

Древний христианский монастырь, возможно, построенный еще до распространения ислама на Аравийском полуострове, был обнаружен на острове у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили официальные лица ОАЭ.



Монастырь на острове Синия, часть шейхства Умм-аль-Кувейн, находящегося в песчаных дюнах, проливает новый свет на историю раннего христианства на берегу Персидского залива. Это второй такой монастырь, найденный в Эмиратах, построенный 1400 лет назад — задолго до того, как его пустынные просторы породили процветающую нефтяную промышленность, которая привела к объединению нации с высотными башнями Абу-Даби и Дубая.



Два монастыря были потеряны для истории в песках времени, поскольку ученые считают, что христиане постепенно обращались в ислам по мере того, как эта вера становилась все более распространенной в регионе.



Для Тимоти Пауэра, адъюнкт-профессора археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, который помогал исследовать недавно обнаруженный монастырь, ОАЭ сегодня — это «плавильный котел наций».



"Тот факт, что нечто подобное происходило здесь тысячу лет назад, действительно примечателен, и эта история заслуживает того, чтобы ее рассказали", — сказал он.



Монастырь расположен на острове Синия, который принадлежит эмирату Умм-эль-Кувейн, примерно в 50 километрах (30 милях) к северо-востоку от Дубая вдоль побережья Персидского залива. Остров, название которого означает "мигающие огни", вероятно, из-за воздействия раскаленного добела солнца над головой, имеет ряд песчаных отмелей, отходящих от него, как кривые пальцы. На одном, к северо-востоку от острова, археологи обнаружили монастырь.



Углеродный анализ образцов, найденных в основании монастыря, датируется периодом между 534 и 656 годами, то есть примерно в годы жизни исламского пророка Мухаммада.



Если смотреть сверху, план монастыря на острове Синия предполагает, что первые христиане молились в монастырской церкви с одним нефом. В комнатах внутри находится купель для крещения, а также печь для выпечки хлеба или просвир для обрядов причастия. В нефе также, вероятно, находился алтарь и подставка для вина для причастия.



Рядом с монастырем находится второе здание с четырьмя комнатами, вероятно, вокруг внутреннего двора — возможно, дом аббата или даже епископа в ранней церкви.



3 ноября это место посетили Нура бинт Мохаммед аль-Кааби, министр культуры и молодежи страны, а также шейх Маджид бин Сауд Аль Муалла, председатель Департамента туризма и археологии Умм аль-Кувейн и сын правитель эмирата.



Остров остается частью владений правящей семьи, охраняющей землю в течение многих лет, чтобы можно было найти исторические места, поскольку большая часть ОАЭ быстро развивалась.



Министерство культуры ОАЭ частично спонсировало раскопки, которые продолжаются на этом месте. Всего в нескольких сотнях метров от церкви находится комплекс зданий, которые, по мнению археологов, принадлежат доисламской деревне.



В других местах на острове груды моллюсков, выброшенных ловцами жемчуга, превращаются в массивные холмы промышленных размеров. Неподалеку также находится деревня, которую британцы взорвали в 1820 году, до того, как регион стал частью того, что было известно как Договорные государства, предшественники ОАЭ. Разрушение этой деревни привело к созданию современного поселения Умм-аль-Кувейн на материке.



Историки говорят, что ранние церкви и монастыри распространились вдоль Персидского залива до побережья современного Омана и вплоть до Индии. Другие подобные церкви и монастыри археологи нашли в Бахрейне, Ираке, Иране, Кувейте и Саудовской Аравии.



Тем не менее, свидетельства ранней жизни в Умм-эль-Кувейне относятся к периоду неолита, что предполагает постоянное проживание человека в этом районе в течение как минимум 10 000 лет, сказал Пауэр.



Пауэр сказал, что развитие подстегнуло археологические работы, в результате которых был обнаружен монастырь. По его словам, это и другие места будут ограждены и защищены, хотя остается неясным, какие еще секреты прошлого остаются скрытыми под тонким слоем песка на острове.



"Это действительно захватывающее открытие, потому что в некотором смысле это утерянная история", — сказал Пауэр.

