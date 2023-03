В Дубае представили робота-дельфина-пограничника

В Дубае создали робота-пограничника, который способен охранять границы страны.



По данным Alarabiya News, "таможенный дельфин" является морским роботом, который напоминает по форме любимого среди многих млекопитающего.



Устройство оснащено передовыми технологиями, в том числе, водонепроницаемой 12-мегапиксельной камерой 4K, прикрепленной к робо-руке, которая способна перемещаться под углом 220 градусов.



Робот может плыть со скоростью 16 км/ч, записывать живое видео и делать фотографии в высоком качестве, а также сканировать места с помощью GPS. Его можно управлять за 1000 метров от месте запуска.





