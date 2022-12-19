



В долине реки Иордан обнаружены cамые ранние свидетельства использования хлопка

Самое раннее свидетельство использования хлопкового волокна на древнем Ближнем Востоке и одно из древнейших в мире, датируемое примерно 7000 лет назад, было найдено в Тель-Цафе, расположенном в центральной долине реки Иордан. Раскопки велись под руководством профессора Дэнни Розенберга из Хайфского университета.



Хлопковые волокна, найденные в Тель-Цафе, появились на несколько сотен лет раньше, чем свидетельства, обнаруженные до сих пор, и, вероятно, они прибыли в Тель-Цаф из региона долины Инда, современного Пакистана, с расстояния в тысячи километров.



“Тель-Цаф – это большая деревня эпохи энеолита – медного века, между концом 5-го и концом 3-го тысячелетий до нашей эры”, – сказал профессор Розенберг.



“До сегодняшнего дня мы знали, что жители этого места имели торговые отношения с отдаленными регионами, такими как Египет, Ирак и Анатолия, а теперь круг торговли расширился еще дальше до долины Инда, где хлопок, вероятно, был впервые одомашнен. Мы предполагаем, что эти хлопковые волокна, найденные вместе с шерстяными и растительными волокнами, попали на место в составе тканей или одежды, то есть из древнего текстиля”, –пояснил он.



Исследование проводилось в сотрудничестве с исследователями из Стэнфордского университета и Государственного музея в Ганновере.



Тель-Цаф, который, по словам исследователей, процветал 7200 лет назад в долине родников, недалеко от кибуца Тират-Цви, был очень большим поселением с сотнями жителей.



“Мы все еще пытаемся понять, почему это процветающее поселение прекратило свое существование в период, когда начали расширяться и расти небольшие сельскохозяйственные деревни и формировалась социальная структура”, – сказал профессор Розенберг.