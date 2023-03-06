



В четырех странах есть риск потопа из-за таяния ледников – исследование

К концу века около половины из 215 тысяч ледников на Земле растают, что повлечет за собой наводнения из-за прорывов ледниковых озер. Этот процесс может стать разрушительным для Индии, Пакистана, Перу и Китая. Такие прогнозы делают ученые из университета Ньюкасла в Великобритании, сообщает Science Alert.



Исследование показывает, что территории, на которых проживает около 15 миллионов человек, могут оказаться под угрозой затопления.



Самая большая опасность угрожает Пакистану и Китаю. В Пакистане в непосредственной близости к опасному ледниковому озеру живет более 2 миллионов человек, в Китае – миллион. Перу занимает в этом рейтинге опасности третье место, а Индия расположилась на четвертом. По словам ученых, прорывы ледниковых озер способны вызвать масштабные наводнения, а путь разрушения может простираться более чем на 100 километров.



В последнем отчете Всемирной метеорологической организации говорится, что нагрев планеты и повышение уровня океана ускоряются, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и ничто уже не может остановить таяние ледников.