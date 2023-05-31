



В Британии нашли образцы ДНК чумы, которым 4000 лет

Группа исследователей из Института Фрэнсиса Крика и Оксфордского университета нашла в Великобритании образцы ДНК чумы в возрасте 4000 лет, что стало старейшим доказательством смертоносного заболевания в стране.



Об этом сообщает BBC .



Ученые идентифицировали три случая Yersinia pestis, вызывающей чуму бактерии в человеческих останках - два в массовом захоронении в Сомерсете и один в Камбрии.



Команда взяла небольшие образцы скелета 34 человек, ища наличие Yersinia pestis в зубах. Была исследована зубная пульпа, поскольку она сохраняет ДНК инфекционных заболеваний .



Исследователи также проанализировали ДНК и обнаружили три случая Yersinia pestis у двух детей от 10 до 12 лет, когда они умерли, и у одной женщины в возрасте от 35 до 45 лет.



Согласно выводам, вероятно, эти три человека жили примерно в одно время.



Исследователи утверждают, что этот штамм чумы – происхождение позднего неолита и бронзового века – скорее всего, был занесен в Центральную и Западную Европу около 4800 лет до нашей эры людьми, прибывшими в Евразию.

