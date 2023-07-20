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В Британии аэротакси совершило первый полет
20.07.2023 14:25 Ирина Демьянова

В Британии аэротакси совершило первый полет

Электрическое такси компании Vertical Aerospace Ltd успешно завершило свой первый полет в автономном режиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что прототип электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки VX4 во время испытаний развил скорость до 70 километров в час.

Полет, состоявшийся в аэропорту Котсуолд на юго-западе Англии, управлялся дистанционно, силовая установка аппарата работала от электрических батарей.

Компания считает эти испытания "новой ступенью" и подчеркивает, что не остановятся на достигнутом, а продолжат испытания аэротакси и однажды проведет полет с экипажем на борту.

Заявлено, что компания получит сертификацию до конца 2026 года.

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