



В Британии аэротакси совершило первый полет

Электрическое такси компании Vertical Aerospace Ltd успешно завершило свой первый полет в автономном режиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.



Отмечается, что прототип электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки VX4 во время испытаний развил скорость до 70 километров в час.



Полет, состоявшийся в аэропорту Котсуолд на юго-западе Англии, управлялся дистанционно, силовая установка аппарата работала от электрических батарей.



Компания считает эти испытания "новой ступенью" и подчеркивает, что не остановятся на достигнутом, а продолжат испытания аэротакси и однажды проведет полет с экипажем на борту.



Заявлено, что компания получит сертификацию до конца 2026 года.