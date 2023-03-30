



В Австралии приготовили фрикадельки из вымершего мамонта

Австралийская компания Vow создала фрикадельки из вымершего мамонта. Цель проекта — продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток без убоя животных, сообщает The Guardian.



Компания уже исследовала мясной потенциал более 50 видов, включая альпак, буйволов, крокодилов, кенгуру, павлинов и разные виды рыб. Но выбрала именно мясо мамонта, потому что он является символом потери разнообразия и климатических изменений.



Исследователи считают, что это существо вымерло из-за охоты на него и потепления после последнего ледникового периода.



Эксперимент прошел быстро — весь процесс длился всего несколько недель. По словам ученых, сначала они хотели сделать мясо додо, но не нашли требуемых последовательностей ДНК.



Фрикадельки из мамонта пока никто не пробовал, потому что неизвестно, как иммунная система человека отреагирует на необычный белок. Однако эксперимент продемонстрировал потенциал культивируемого мяса. Такое мясо использует значительно меньше земельных ресурсов и воды, чем скот и не выделяет метана.

