



В Австралии найден новый вид ядовитых змей

В Австралии обнаружили новую ядовитую змею. Ее ранее ошибочно относили к другому виду. Так, вид пустынная кнутовая змея (Demansia cyanochasma) ученые выделили в отдельный вид в пределах этого рода, пишет IFLScience.



К слову, Demansia сегодня насчитывает 14 видов.



Джеймс Нанкивелл из Университета Аделаиды возглавил исследовательскую группу, которая уточнила таксономию рода.



Для этого ученые использовали сочетание генетического тестирования и традиционных методов. Благодаря такому подходу они смогли заново описать два имеющихся вида - D. psammophis и D. reticulata.



Кроме того, они установили, что D. cyanochasma имеет значительные генетические отличия, что и подтверждает его статус уникального и отдельного вида.



Информация о яде D. cyanochasma ограничена. Исследователи предполагают, что он, как и у ее родственников, вызывает боль, но не представляет значительной угрозы для человека.

