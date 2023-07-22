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В Австралии найден новый вид ядовитых змей
22.07.2023 04:35 Ирина Демьянова

В Австралии найден новый вид ядовитых змей

В Австралии обнаружили новую ядовитую змею. Ее ранее ошибочно относили к другому виду. Так, вид пустынная кнутовая змея (Demansia cyanochasma) ученые выделили в отдельный вид в пределах этого рода, пишет IFLScience.
 
К слову, Demansia сегодня насчитывает 14 видов.
 
Джеймс Нанкивелл из Университета Аделаиды возглавил исследовательскую группу, которая уточнила таксономию рода.
 
Для этого ученые использовали сочетание генетического тестирования и традиционных методов. Благодаря такому подходу они смогли заново описать два имеющихся вида - D. psammophis и D. reticulata.
 
Кроме того, они установили, что D. cyanochasma имеет значительные генетические отличия, что и подтверждает его статус уникального и отдельного вида.
 
Информация о яде D. cyanochasma ограничена. Исследователи предполагают, что он, как и у ее родственников, вызывает боль, но не представляет значительной угрозы для человека.
 

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