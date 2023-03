В Арктике обнаружены останки древнейших ихтиозавров

Группа скандинавских ученых обнаружила окаменелого доисторическую водную рептилию – ихтиозавра в скале, которая датируется концом пермского периода сразу после массового вымирания древних видов EPME.



Мезозойская эра, которая делится на триасовый, юрский и меловой периоды, обычно считается эпохой динозавров. Ранее считалось, что в раннем триасе появился ихтиозавр, полностью водная морская рептилия, родственная с динозавром. Однако, авторы исследования, обнаружили окаменелость ихтиозавра, заключенную в скале, датированную 250 миллионами лет назад, всего через два миллиона лет после EPME.



Камень, в котором была найдена окаменелость, был взят с арктического острова Шпицберген, острова в архипелаге Шпицберген на севере Норвегии.

Ранее считалось, что эволюционное развитие к полностью водным видам произошло после EPME 252 миллиона лет назад. Ученые полагали, что этот эволюционный шаг был предпринят, чтобы воспользоваться экологическими нишами, оставшимися вакантными в результате катастрофического глобального вымирания.



По данным National Geographic, пермское вымирание привело к гибели 90% видов на земле, в том числе 95% всех водных видов. Однако, как предполагает исследование, учитывая хронологическую близость полностью водного ихтиозавра к EPME, похоже, что полностью водные ихтиозавры уже населяли доисторические моря до начала мезозойской эпохи.



“Таким образом, ихтиозавры теперь могут быть превращены в выживших после массового вымирания, а не в экологических преемников в мезозойских сообществах морских хищников”, – пишут исследователи в исследовании.

Следовательно, хотя эти океанские рептилии были современниками динозавров, теперь данные свидетельствуют о том, что их развитие предшествовало их наземным родственникам.

