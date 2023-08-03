



В Англии найден редкий "инопланетный" вирус

Ученые из Института Макса Планка в Германии обнаружили группу гигантских вирусоподобных частиц в почве Новой Англии, которые имеют щупальца и звездообразные панцири, похожие на черепаху.



По данным Daily Mail, результаты исследования, которое возглавлял вирусолог Матиас Фишер, были опубликованы в журнале bioRxiv.



Ученые успокаивают, что этот "инопланетный" вирус вряд ли представляет угрозу для людей. Тем не менее, он имеет большое значение для изучения экосистемы нашей планеты. Образцы были получены из почвы, которую взяли в Гарвардском лесу в Массачусетсе. По словам исследователей, они никогда прежде не видели ничего подобного.



В частности, команда Фишера сосредоточилась на форме или "морфологии" микробов. Ученые проверили образцы почвы с помощью луча электронного микроскопа, чтобы получить подробные изображения. Одна из групп найденных вирусов напоминала красиво украшенные хрустальные флаконы, созданные много веков назад для хранения духов. Именно за это исследователи назвали группу вирусов "Флакон".



Также они выявили группу гигантских вирусов по названием "Горгона". Каждый ищ них имел примерно от восьми до одиннадцати трубчатых, похожих на щупальца, придатков, каждый - длиной около 500–650 нанометров и шириной 30–65 нм.



По версии исследователей, эти щупальца могут быть полыми. Предположительно, некоторые из этих трубок предназначены для имплантации инфекционной генетической нагрузки вируса.

