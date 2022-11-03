



В Африке обнаружен новый вид необычайно красивых сов



Новый вид сов был обнаружен на острове Принсипи, входящем в Демократическую Республику Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Птица теперь официально известна как Principe Scops-Owl или Otus bikegila.



Данные были собраны и обработаны группой CIBIO под руководством Мартима Мело, Барбары Фрейтас и Анжелики Кроттини.



Новый вид встречается на низких высотах леса Принсипи, который полностью входит в состав парка “Принсипи-Обо”. Популяция вида оценивается примерно в 1000–1500 особей. Этот вид был первоначально обнаружен учеными в 2016 году, свидетельства местных жителей предполагают, что его существование можно проследить вплоть до 1928 года.



“Хотя может показаться странным , что вид птиц так долго оставался неизвестным для науки на таком маленьком острове, это не единичный случай, когда речь идет о совах”, – констатируют исследователи.

