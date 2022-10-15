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В 2022 году на помойку отправятся более 5 млрд телефонов
15.10.2022 01:26 Ольга Белозерова

В 2022 году на помойку отправятся более 5 млрд телефонов

В этом году 5,3 миллиарда мобильных телефонов будут выброшены на помойку.

Об этом заявили в Международном форуме отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), сообщает ВВС.

Оценка форума, как отмечается, подчеркивает растущую экологическую проблему "электронных отходов".

Исследования показывают, что многие люди хранят старые телефоны, а не перерабатывают их. Однако, в отходах электроники находятся драгоценные металлы, которые можно и нужно добыть.

"Люди, как правило, не осознают, что все эти, казалось бы, незначительные предметы имеют большую ценность и вместе на глобальном уровне представляют собой огромные объемы", -  сказал генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

WEEE сообщает, что "гора" таких отходов вырастет до 74 миллионов тонн в год к 2030 году.

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