



В 2022 году на помойку отправятся более 5 млрд телефонов

В этом году 5,3 миллиарда мобильных телефонов будут выброшены на помойку.



Об этом заявили в Международном форуме отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), сообщает ВВС.



Оценка форума, как отмечается, подчеркивает растущую экологическую проблему "электронных отходов".



Исследования показывают, что многие люди хранят старые телефоны, а не перерабатывают их. Однако, в отходах электроники находятся драгоценные металлы, которые можно и нужно добыть.



"Люди, как правило, не осознают, что все эти, казалось бы, незначительные предметы имеют большую ценность и вместе на глобальном уровне представляют собой огромные объемы", - сказал генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.



WEEE сообщает, что "гора" таких отходов вырастет до 74 миллионов тонн в год к 2030 году.