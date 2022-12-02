



В 17-тонном метеорите нашли неизвестные на Земле минералы

Два совершенно новых минерала были обнаружены внутри одного куска весом 70 грамм, взятого из метеорита Эль-Али весом 16,5 тонны, который был найден в 2020 году. Ученые назвали минералы елалитом в честь метеора и элкинстантонитом.



“Вот что удивляет: в этом конкретном метеорите есть два описанных минерала, которые являются новыми для науки”, – говорит Крис Херд, профессор кафедры наук о Земле и атмосфере Университета Альберты.



При исследовании фрагмента метеорита внимание ученых заинтересовали новые минералы. Сравнив их с версиями, ранее синтезированными в лаборатории, исследователи идентифицировали их как недавно обнаруженные в природе. Минералы могут дать ключ к пониманию того, как формируются астероиды. Команда также изучает возможности применения минералов в науке о материалах.



“Я никогда не думал, что буду участвовать в описании совершенно новых минералов только благодаря работе с метеоритом”, – говорит Херд.



Однако научные исследования метеорита Эль-Али могут оказаться под угрозой. В настоящее время метеорит перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя, что может ограничить доступ исследователей к космическому камню для его изучения.



В результате анализа обломков упавшего в прошлом году на Винчкомб метеорита ученые нашли подтверждение теории о том, что химические компоненты, способствовавшие возникновению жизни на Земле, были принесены миллиарды лет назад из космоса.