



В 100 раз быстрее: Разработан беспроводной аналог Wi-Fi

Некоммерческая организация Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) приняла новый стандарт световой беспроводной связи под названием Li-Fi. Об этом сообщает Tom's Hardware.



Вместо радиоволн в Li-Fi данные передаются через двоичные коды мерцанием света в оптическом диапазоне. Для этого используются обычные светодиодные лампы. Приемники сигналов преобразуют фотоны в информацию.



По словам разработчиков, пользователи не заметят мерцания, поскольку оно происходит на частотах выше 60 Гц и не будет восприниматься глазом человека.

Авторы разработки утверждают, что скорость передачи данных через Li-Fi в 100 раз выше, чем у Wi-Fi – она достигает 224 Гбайт/с. Идея использования света вместо радиоволн активно продвигается поклонниками Li-Fi.



По мнению специалистов, принятие стандарта не приведет к исчезновению Wi-Fi, 5G и других вариантов сетей, поскольку эти варианты передачи имеют определенные преимущества.



Li-Fi выигрывает высокой скоростью и работой в оптическом спектре, что обеспечивает надежность, низкое время задержки и затрудняет перехват данных.