



Ученые реконструировали лицо фараона Тутанхамона

Группа ученых из Бразилии, Австралии и Италии успешно реконструировала лицо фараона Тутанхамона. Для этого они использовали цифровую модель его мумифицированного черепа, пишет Daily Mail.



"Реконструкция удивительно раскрывает образ царя, который больше напоминает "молодого студента", чем королевское лицо. Сисеро Мораис, опытный эксперт по графике из Бразилии и соавтор исследования, заметил, что Тутанхамон имеет нежное и юное лицо, похожее на юношу, а не на государственного деятеля, отягощенного обязанностями. Этот аспект добавляет интриги вокруг исторической фигуры", - отметили исследователи.



Для воспроизведения сложных деталей, таких как губы, положение глазных яблок, высота ушей и размеры носа, были использованы статистические исследования, основанные на КТ-сканированиях людей с разным происхождением.



Далее учёные нанесли маркеры на разные участки черепа, указывающие на толщину мягких тканей. Это удалось благодаря данным, полученным от современных египтян.



"Используя комбинацию техник, лица постепенно реконструировали с акцентом на объективность. Чтобы еще больше очеловечить объект, добавили субъективные элементы, такие как цвет глаз. Интересно, что это не первая попытка реконструировать лицо молодого фараона", - добавили исследователи.











Фото: Cicero Moraes via Pen News