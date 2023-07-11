



Урожай под угрозой: потепление климата заставляет пчел просыпаться раньше срока

Согласно новому исследованию британских ученых, выход из зимней спячки пчел на несколько недель раньше из-за потепления климата, может угрожать опылению таких культур, как яблоки и груши.



Исследование, опубликованное в журнале "Экология и эволюция", показало, что на каждый градус Цельсия повышения температуры из-за изменения климата дикие пчелы, в том числе шмели, просыпаются в среднем на 6,5 дней раньше.



Слишком раннее пробуждение пчел весной может привести к тому, что они потеряют синхронизацию с цветением растений и у них будет меньше пищи. Это может привести к тому, что у пчел не будет достаточно энергии для эффективного опыления сельскохозяйственных культур или они полностью пропустят цветение урожая.



Ученые ранее обнаружили, что пчелам жизненно важно сопоставлять даты своего пробуждения с точным временем цветения растений, чтобы они находили пыльцу и нектар, повышающие их шансы на выживание потомства.



Менее эффективное естественное опыление может привести к тому, что фермерам потребуются содержать собственных пчел, что приведет к росту расходов и, как следствие, к повышению потребительских цен на продукты.

