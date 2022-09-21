



Уровень моря поднимется выше, чем прогнозировалось ранее — исследование

Согласно новому исследованию, средний глобальный уровень моря может подняться на полметра к 2050 году, на два метра к 2100 году и на пять метров к 2150 году, если выбросы газа, вызывающего глобальное потепление, продолжат расти в течение столетия, вызывая как следствие таяния полярных льдов.



Это намного выше, чем прогнозировали эксперты ООН на сегодняшний день, заявила Пэм Пирсон, основатель и директор Международной инициативы по климату криосферы (ICCI), на открытом заседании Управления по климатической готовности Министерства охраны окружающей среды в Тель-Авиве.



В прошлом году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) предсказала, что к 2100 году средний глобальный уровень моря, вероятно, поднимется на полметра или на метр выше в течение двух столетий, в зависимости от различных сценариев выбросов.



Но теперь ICCI добавила новый прогноз, результаты исследований, проведенных с прошлого года, в которых ученые смогли интегрировать известные уровни моря из истории Земли с наблюдениями за таянием ледников за последние десятилетия и прогнозами на будущее при различных сценариях выбросов и повышения температуры.