



Управление древностей Израиля опровергает подлинность осколка с надписью Дария

Официальные лица отказываются от заявлений о находке, связанной с отцом царя Пурима. Оказалось, что фрагмент был создан экспертом, показывающим ученикам технику надписей, и случайно оставленный на месте раскопок.



Управление древностей Израиля заявило в пятницу, что древний осколок, носящий имя персидского царя Дария Великого, о котором было объявлено на этой неделе, “не является подлинным”.



Тогда власти заявили, что фрагмент, найденный туристом в районе Иудейской низменности Израиля, был первой находкой надписи с именем Дария I где-либо в Израиле. Считалось, что надпись является квитанцией за полученные или отгруженные товары.



Однако после публикации информации о находке в Управление древностей обратилась экспертка, участвовавшая в раскопках в августе прошлого года. Она сообщила, что надпись была создана, чтобы показать группе студентов способ в котором в древности подписывались черепки.



“Она оставила осколок на месте, что привело к ошибочной идентификации. Ее допросили и сказали, что это было сделано непреднамеренно и без злого умысла”, — говорится в заявлении Управления древностями.



”Управление древностей Израиля берет на себя полную ответственность за это прискорбное событие”, — сказал профессор Гидеон Авни, отметив, что предмет был изучен двумя ведущими исследователями.



”Как учреждение, которое стремится к научной истине, мы хотим исправить допущенную ошибку и довести ее до сведения общественности. С точки зрения этической и научной практики мы рассматриваем это как очень серьезное явление. Оставить только что написанный фрагмент на месте было небрежно, что привело к ошибке исследователей и искажению научной истины. Это еще раз доказывает, что только находки, обнаруженные в ходе контролируемых археологических раскопок, должны считаться 100% подлинными. Все остальные находки должны вызывать вопросы относительно их подлинности”, — подчеркнул Авни.



По его словам, инцидент высветил проблему выявления новых надписей на древних находках, и сказал, что этот инцидент ”обновит надлежащие процедуры и политику для всех иностранных экспедиций, работающих в стране”.





