



Упавший в Англии метеорит может подтвердить популярную теорию ученых

Ученые представили первые результаты анализа обломков упавшего в феврале прошлого года на Винчкомб в графстве Глостершир метеорита.

По данным ВВС, в его структуре была такая же вода, как на Земле.

Ученые считают, что это может подкрепить теорию о том, что химические компоненты, способствовавшие возникновению жизни на Земле, были принесены миллиарды лет назад из космоса.

"Все прочие метеориты так или иначе были контаминированы в земной среде, но Винчкомбский уникален тем, что был очень быстро подобран. Так что если не брать в расчет образцы, добытые прямо на астероидах космическими зондами, у нас оказался прямо-таки идеальный образец", - сказал сотрудник Музея естествознания доктор Эшли Кинг.