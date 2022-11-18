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Упавший в Англии метеорит может подтвердить популярную теорию ученых
18.11.2022 10:01 Алина Груднева

Упавший в Англии метеорит может подтвердить популярную теорию ученых

Ученые представили первые результаты анализа обломков упавшего в феврале прошлого года на Винчкомб в графстве Глостершир метеорита.

 
По данным ВВС, в его структуре была такая же вода, как на Земле. 
 
Ученые считают, что это может подкрепить теорию о том, что химические компоненты, способствовавшие возникновению жизни на Земле, были принесены миллиарды лет назад из космоса.
 
"Все прочие метеориты так или иначе были контаминированы в земной среде, но Винчкомбский уникален тем, что был очень быстро подобран. Так что если не брать в расчет образцы, добытые прямо на астероидах космическими зондами, у нас оказался прямо-таки идеальный образец", - сказал сотрудник Музея естествознания доктор Эшли Кинг. 

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