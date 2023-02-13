



Университеты интересуются технологиями малых модульных реакторов

Американские учреждения высшего образования изучают не только возможность с помощью ММР в будущем питать здания, в том числе и корпуса вузов и научно-исследовательских центров, но и потенциальное замещение «малыми» атомными электростанциями угольных и газовых энергетических мощностей, которые влекут за собой изменение климата.



Калеб Брукс, профессор ядерной инженерии в Университете Иллинойса, отмечает, что университет надеется развить технологию ММР как часть будущего чистой энергии. Заведение планирует подать заявку на получение разрешения на строительство высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, разработанного Ultra Safe Nuclear Corporation, и целью начать его эксплуатацию в начале 2028 года.



Якопо Буонгиорно, профессор ядерной науки и инженерии в Массачусетском технологическом институте, считает, что микрореакторы будут «трансформационными», потому что их можно строить на заводах и по принципу «подключи и работай» запускать на месте. "Это то, что мы хотим видеть: ядерную энергию по запросу как продукт, а не как крупный мегапроект", – говорит он.